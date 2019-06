Kengan Ashura: giungono nuove informazioni sull'ending theme dell'anime

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a Kengan Ashura, anime tratto dal manga di Yabako Sandrovich la cui pubblicazione avverrà il 31 luglio su Netflix, ha annunciato che il gruppo hip hop BAD HOP si occuperà dell'ending theme dell'opera, intitolata "Born This Way".

Seiji Kishi (Danganronpa The Animation, Yuki Yuna Is a Hero) è stato posto alla direzione dell'opera, il tutto affiancato da Larx Entertainment. Kazuaki Morita (Tsuki ga Kirei, Assassination Classroom) sta lavorando al character design mentre Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Naruto Shippūden) si sta occupando della colonna sonora. MY FIRST STORY, invece, ha lavorato alla canzone "King & Ashley."

"Sin dall'epoca Edo, in specifiche zone del Giappone esistono arene per gladiatori dove uomini d'affari e ricchi commercianti ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui i vincitori possono ottenere gloria e ricchezza. Tokita Ōma, soprannominato "Ashura", entra nel giro e massacra senza difficoltà tutti i suoi avversari. Le incredibili capacità messe in mostra attirano l'attenzione di molte persone, tra cui figura anche il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki."

Kengan Ashura è un manga nato dalla mente di Yabako Sandrovich e illustrato da Daromeon. L'opera è stata pubblicata sulla rivista digitale Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 fino al 9 agosto 2018, portando successivamente a una raccolta in 26 volumi tankōbon più uno speciale. Un adattamento anime è stato annunciato per il 31 luglio 2019 e nel corso di queste ultime settimane sono stati rivelati i nomi di molti doppiatori che lavoreranno al progetto, il tutto accompagnato da un nuovo trailer.