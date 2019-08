Kengan Ashura: Netflix rivela quando arriverà la seconda parte

La prima stagione di Kengan Ashura è andata in onda a metà su Netflix. Infatti il colosso mondiale dello streaming, come aveva già annunciato, ha pubblicato sul suo catalogo i primi 12 episodi di Kengan Ashura lo scorso 31 luglio. Finora nessuna informazione aveva rivelato ai fan quando avrebbero potuto proseguire con la storia di Ouma Tokita.

Il sito ufficiale dell'adattamento animato del manga di Yabako Sandrovich ha rivelato quest'oggi la data di arrivo degli episodi 13 a 24 dell'opera. Kengan Ashura tornerà il 31 ottobre su Netflix con la seconda parte della prima stagione.

L'anime era molto atteso dagli appassionati, che lo votarono nel 2015 come uno dei manga che avrebbero voluto vedere in versione animata. Lo studio Larx Entertainment si è occupato della produzione di Kengan Ashura, con Seiji Kishi alla regia e Makoto Uezu alla gestione della composizione della serie. Kazuaki Morita ha fatto da character designer, Tasuharu Takanashi del Team-MAX ha composto le musiche, MY FIRST STORY ha invece interpretato la theme song "King & Ashley". Infine, la hip hop crew BAD HOP ha preparato la sigla di chiusura "Born this Way".

Yabako Sandrovic ha pubblicato il manga Kengan Ashura dal 18 aprile 2002 al 23 agosto 2018 sulla rivista Ura Sunday di Shogakukan, con un totale di 256 capitoli raccolti in 27 volumi. Il manga, ancora inedito in Italia, segue il mondo delle lotte clandestine incentrandosi principalmente su Ouma Tokita detto "Ashura" e il suo manager Kazuo Yamashita. Riusciranno entrambi a sopravvivere nel crudele mondo dei Kengan?