Kengan Ashura: un nuovo video promozionale presenta la seconda parte dell'anime

Come vi avevamo già detto in precedenza, la seconda parte di Kengan Ashura su Netflix arriverà il 31 ottobre, con gli episodi dal 13 al 24.

E mentre aspettiamo, proprio in queste ore il canale ufficiale You Tube dell'adattamento animato del manga di Yabako Sandrovich, ha diffuso un video promozionale dalla durata di un minuto e quarantanove, per la seconda parte della serie.

Kengan Ashura è stato presentato in anteprima mondiale sulla piattaforma streaming di Netflix il 31 luglio di quest'anno, con i primi dodici episodi rilasciati. Di seguito la sinossi dell'anime:

"Durante il periodo Edo, in alcune zone del Giappone si svolgono incontri a corpo libero, in delle arene nelle quali commercianti e ricchi imprenditori scommettono sui vari lottatori. Tra soldi, sangue e sudore, fa la sua comparsa Ōma Tokita, soprannominato "Ashura". Questi entra nel giro e in poco tempo si rivela possedere una forza disarmante. Immediatamente comincia a battere uno dopo l'altro tutti i suoi avversi e proprio tale capacità attira su di sé le attenzioni dei grandi e ricchi imprenditori, tra questi il presidente del Gruppo Nogi, Hideki Nogi."

Voi l'avete visto l'anime su Netflix? Vi è piaciuto? E, soprattutto, state aspettando questa seconda parte di stagione?

Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione su Kengan Ashura.