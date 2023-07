Kengan Ashura: un trailer svela l'opening della seconda stagione

Kengan Ashura sta per tornare sul piccolo schermo con una seconda stagione. Arriverà presto nel suo doppiaggio in italiano e rivedremo Tokito Oma nei suoi combattimenti corpo a corpo. A distribuire la serie sarà sempre Netflix, nella quale è disponibile al momento la prima stagione.

Grazie all'annuncio pubblicato lo scorso marzo da Netflix, la piattaforma streaming che distribuirà il nuovo adattamento, sappiamo che Kengan Ashura 2 uscirà il prossimo autunno e sarà disponibile dalle nove di mattina.

Il sito ufficiale della seconda stagione dell'anime di Kengan Ashura, tratto dal manga ominimo di Yabako Sandrovich, ha trasmesso un nuovo video promozionale pochi giorni fa. Il video rivela che l'anime sarà trasmesso in anteprima su Netflix il 21 settembre e rivela la sigla di apertura "RED" della band metal SiM.

L'opera verrà proiettata in anteprima assoluta al TOHO Cinemas Roppongi Hills di Tokyo il 10 settembre e presenterà le finali del Kengan Annihilation Tournament con la conclusione della storia originale.

Il manga è stato fortemente acclamato dal pubblico, tanto da vincere durante l'Anime Expo 2018 un contest che gli permettesse di ricevere un adattamento anime. Fra i collaboratori della serie spiccano dei grandi nomi: ad occuparsi della direzione dell'anime è Seiji Kishi, direttore di Danganronpa The Animation, presso la casa d'animazione Larx Entertainment. Makoto Uezu, che ha lavorato anche per Akame ga KILL!, si è occupato della composizione della serie mentre Kazuaki Morita, character design di Assassination Classroom, ha disegnato i personaggi. Yasuharu Takanashi del Team-MAX, collaboratore di Fairy Tail e Naruto Shippūden, ha composto le musiche.

Il gruppo musicale MY FIRST STORY ha eseguito la sigla "King & Ashley", mentre della ending se n'è occupata la band hip hop BAD HO, intitolata "Born This Way". Sandrovich ha lanciato l'opera con le illustrazioni di Daromeon nell'app ONE nel 2012 e l'ha conclusa nell'agosto 2018, ma un nuovo arco è stato lanciato nella medesima piattaforma a gennaio 2019.

La finestra di uscita della stagione 2 di Kengan Ashura è stata pubblicata mesi fa da Netflix e presto altre anteprime e curiosità ci aspettano!