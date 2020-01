Kenshin Samuai Vagabondo celebra il suo 25esimo anniversario con una nuova key visual

Sono trascorsi ben 25 anni dalla prima volta che abbiamo visto comparire Kenshin Samurai Vagabondo su rivista, e per celebrare l'anniversario del franchise è stato pubblicato uno splendido poster che ritrae il protagonista dell'opera, Kenshin Himura.

La Key visual è stata condivisa dall'account Twitter ufficiale del brand - @ruroken_ten - che oltre a mostrare la splendida rappresentazione del Samurai ci offre maggiori dettagli riguardo al nuovo show che inizierà il prossimo Aprile e vedrà la sua conclusione a Giugno.

La serie si prepara ad accogliere la quarta trasposizione live-action del manga, che sarà disponibile in Giappone a partire da questa estate, e adatterà l'arco narrativo finale del "Jinchu", andando a chiudere ufficialmente la compilation di lungometraggi.

I tre adattamenti live action realizzati fino a questo momento si sono concretizzati grazie alla collaborazione con Warner Bros Entertainment, dando vita ad alcune delle migliori interpretazioni sul grande schermo della storia di Nobuhiro Watsuki. Se siete dei fan incalliti del personaggio, vi incoraggiamo a dargli uno sguardo.

La serie - creata dall'autore Nobuhiro Watsuki - è stata pubblicata per la prima volta su Weekly Shonen Jump nel 1994, ed è ambientata durante l'era Meji del Giappone. La storia segue le vicende di un assassino di nome Kenshin Himura, intenzionato a mettere da parte un passato di sangue per redimersi, viaggiando per tutta la nazione con l'obiettivo di salvare gli oppressi.

Un fabbro si è cimentato nella costruzione della famosa spada del protagonista, la Sakabato. Ritornando ai lungometraggi, qualche tempo fa su Everyeye abbiamo recensito il primo live action di Kenshin Samurai Vagabondo.