Kenshin Samurai Vagabondo, il nuovo anime ha una data ufficiale: l'esordio a luglio

Gli anni '90 hanno visto un gran numero di anime di vario genere, con tanti di questi che hanno fatto il loro debutto anche nei paesi occidentali, Italia compresa. Tra emittenti locali ed emittenti di grosso calibro, ci sono stati tanti prodotti che hanno lasciato il segno come Kenshin Samurai Vagabondo.

Manga di Nobuhiro Watsuki pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 1994 e proseguito fino al 1999, fu uno dei colossi dell'epoca d'oro della rivista, con tanta popolarità determinata anche dalla presenza dell'anime di studio Gallop e studio Deen. I 95 episodi di questo anime risalgono però alla fine degli anni '90, oltre 25 anni fa, e per questo, nell'ondata di revival di cui sta godendo l'industria dell'intrattenimento attuale, nel 2021 fu annunciato un nuovo anime di Kenshin Samurai Vagabondo.

A occuparsene sarà Liden Films, già studio di Tokyo Revengers, e si occuperà di riadattare tutta la storia del manga di Watsuki in un remake con grafica rivisitata, come visto nel primo trailer di Kenshin Samurai Vagabondo remake. Era già noto che questo progetto avrebbe fatto il proprio debutto in estate, ma adesso c'è una data precisa, divulgata in rete dal canale Anime News and Facts.

L'anime remake di Kenshin Samurai Vagabondo inizierà il 6 luglio 2023 in Giappone e sarà quindi uno dei primi a fare il proprio esordio durante la stagione estiva. La nuova locandina vede i quattro protagonisti principali della serie: Kenshin il ronin, la maestra di dojo Kaoru Kamiya, il giovane Yahiko Myojin e l'attaccabrighe Sanosuke Sagara. Siete pronti per rigettarvi nel diciannovesimo secolo per seguire la storia di Battosai Himura?