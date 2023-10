Kenshin Samurai Vagabondo, il nuovo anime è un degno remake dell'originale?

Tratto dal manga omonimo scritto e illustrato da Nobuhiro Watsuki, Kenshin Samurai Vagabondo è un anime trasmesso tra il 1996/99 che ha reso popolare l'industria animata giapponese. Cult degli anni '90, Rurouni Kenshin è tornato nell'estate del 2023 con un anime remake prodotto da LIDEN FILMS.

La messa in onda di Kenshin Samurai Vagabondo sta proseguendo con una seconda parte anche nell'autunno 2023. Ma quello che tutti i fan si chiedono è se questo remake di Kenshin sia degno della fama che circondava la serie classica.

Quello intrapreso da LIDEN FILMS è un progetto di modernizzazione di una serie di culto che avrebbe potuto portare a due risultati, il successo assoluto, convincendo i fan di vecchia data e la nuova generazione di spettatori, oppure una debacle disastrosa. Quale delle due sorti è toccata a Kenshin Samurai Vagabondo (2023)?

Rispetto ad altre serie anime del passato, l'anime di Kenshin Samurai Vagabondo tende ancora a essere convincente e ad avere un suo fascino. Nonostante ciò, la serie remake riesce a impreziosire la storia con animazioni più moderne. In particolare ne giovano le scene di combattimento, le coreografie delle battaglie e gli scenari, grazie a colori più accesi e una grafica più nitida. A differenza di shonen come Dragon Ball, però, in Kenshin prevalgono le scene emotive. Ogni spadata inferta da Kenshin porta con sé un peso reale causato dalla sua storia come Battosai e dalla restaurazione dell'era Meiji. L'anime originale catturava alla perfezione questo aspetto, evidenziando le espressioni dei protagonisti, e in questo la serie remake perde un po' di lucidità.

In compenso, il nuovo anime remake di Rurouni Kenshin è decisamente più fedele al manga. Questa serie segue ciecamente la storia originale di Watsuki, mentre l'anime cult anni '90 divergeva in alcuni particolari.

Il remake di Rurouni Kenshin non è migliore o peggiore dell'originale, in quanto questo è un giudizio soggettivo che riguarda gli spettatori nel loro intimo. Chi ha guardato la serie negli anni '90/2000 preferirà il vecchio stile, lasciandosi alla nostalgia e ai ricordi. L'anime remake di Kenshin è comunque un'ottima trovata per avvicinare gli spettatori di nuova generazione a un classico sottovalutato da tanti. In definitiva, che sia il cult originale o che sia la nuova serie, Rurouni Kenshin è uno shonen intramontabile.