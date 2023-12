Kenshin Samurai Vagabondo, l'anime remake riporta in scena un antagonista storico

La prima stagione dell'anime remake di Kenshin Samurai Vagabondo, dal titolo Rurouni Kenshin, è pronta a dare il bentornato ad uno degli antagonisti più iconici dell'intero franchise. Chi ha visto l'anime originale o letto il manga potrà immaginare di chi stiamo parlando.

Con il finale di serie di Rurouni Kenshin, l'anime ha mostrato quali temibili nemici attenderanno il nostro Samurai Vagabondo nel prossimo arco narrativo. Fra questi c'è il pericoloso assassino Makoto Shinshio, uno dei villain più amati della storia di Kenshin Samurai Vagabondo.

Vecchia conoscenza di Kenshin Himura, Makoto era un suo collega prima che il samurai decidesse di allontanarsi completamente da lui. Per via di un orribile incidente, Shinshio è pieno di ustioni ed è ricoperto di bende. Tuttavia, la sua condizione non ha attenutato la sua malvagità ed è tutt'ora un assassino temibile.

Per fortuna, la seconda stagione di Rurouni Kenshin è stata appena annunciata durante il Jump Festa di Shueisha e non bisognerà attendere molto prima di vedere Kenshin, Kaoru e a questo punto anche Makoto sul piccolo schermo.

Prima di lasciarvi, noi ci siamo chiesti se Rurouni Kenshin fosse un degno remake dell'originale storia del Samurai Vagabondo. Chissà l'avvento di uno dei migliori antagonisti dell'opera sarà all'altezza delle aspettative.