Kenshin Samurai Vagabondo: l'arco narrativo di Kyoto riceve un adattamento teatrale

Uno degli archi narrativi più importanti del manga di Kenshin Samurai Vagabondo, la saga di Kyoto, riceverà prossimamente un adattamento teatrale. Questo tipo di trasposizioni non sono di certo una novità nel panorama nipponico, con serie come My Hero Academia, Naruto e Sailor Moon che hanno beneficiato di spettacoli simili.

Ruroni Kenshin: Kyoto-Hen andrà in scena in Giappone nel corso del prossimo autunno, presso il Tokyo IHI Stage. Ad interpretare Kenshin Himura sarà l'attore giapponese Teppei Koike, mentre regia e sceneggiatura saranno firmate da Shuichiro Koike, che già nel 2016 aveva lavorato ad un adattamento del manga.

Il regista/sceneggiatore è un grande sostenitore dell'opera di Nobuhiro Watsuki, e lui stesso ha rivelato che lo spettacolo coprirà l'arco narrativo di Kyoto, nel quale il protagonista avrà a che fare con due figure importanti come Shisio Makoto e Shinomori Aoshi.

Teppei Koike, il quale è noto principalmente per aver interpretato L nei musical di Death Note, ha espresso le seguenti dichiarazioni in merito al progetto:

"Ciao, sono Teppei Koike. Kenshin il Samurai Vagabondo riceverà un adattamento musicale presso il Tokyo IHI Stage nella stagione autunnale. I posti scelti per il pubblico all'interno del teatro saranno in grado di ruotare per 360 gradi. Si tratta di un palco diverso rispetto alla norma, penso che coloro che lo vedranno per la prima volta potranno godersi un tipo d'intrattenimento del tutto nuovo. Ci sono delle sfide inedite per me, tra cui la lotta con la spada, quindi farò la mia parte al meglio che posso. Vi prego, attendetelo con ansia. Ti aspettiamo al teatro".

L'attore ha rivelato, inoltre, di aver letto il manga in giovane età, e ha assicurato che lo spettacolo sarà godibile sia dai fan di lunga data sia da coloro che approcceranno l'opera per la prima volta.

Kenshin Samurai Vagabondo ha celebrato il suo 25esimo anniversario con una nuova keyvisual. La mitica Sakabato, la spada del protagonista di Kenshin Samurai Vagabondo, è stata riprodotta fedelmente da un fabbro giapponese.