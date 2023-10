Kenshin Samurai Vagabondo, la controversia che lega l'autore: la storia dell'arresto

Recentemente la serie Kenshin Samurai Vagabondo ha ricevuto un reboot, chiamato Rurouni Kenshin. L'adattamento anime ha ricevuto un enorme successo, ma conoscete le controversie legate al suo creatore, Nobuhiro Watsuki? E' considerato uno dei mangaka più talentuosi di tutti i tempi, ma nel 2017 è stato arrestato con una grave accusa.

Ciò di cui tratteremo riguarda argomenti sensibili, fra cui la pedofilia. Per quanto non possa essere negato a questo artista il suo talento e la sua influenza nel mondo dei manga, i suoi crimini non vanno dimenticati né perdonati.

Nel 2017 Nobuhiro Watsuki è tornato a lavorare su Rurouni Kenshin con il suo Hokkaido Arc. La serie è stata pubblicata per tre mesi e successivamente interrotta a dicembre 2017 dopo che l'uomo è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico nel novembre dello stesso anno.

Si è dichiarato colpevole e ha ricevuto una multa di 200.000 yen, circa 1.200 euro. Dunque, non è mai stato andato in prigione per i suoi crimini e, dopo sei mesi, tornò a lavorare su Rurouni Kenshin. La redazione di Jump Square di Shueisha ha commentato in questo modo il ritorno sulla rivista dell'autore: "L'autore trascorre le sue giornate riflettendo e con rimorso, e pensando che sia nostro obbligo come editore così come suo come autore, darci modo di rispondere attraverso il lavoro alle varie opinioni che abbiamo ricevuto."

Viz Media, l'editore che offre i manga in inglese, pubblica ancora la precedente collana di fumetti di Rurouni Kenshin ma non ha mai tradotto l'ultimo lavoro Rurouni Kenshin Hokkaido Arc proprio per i crimini commessi dall'autore. Allo stesso modo, in Italia è completamente inedito. Al contrario, ad oggi l'opera di Nobuhiro Watsuki continua ad essere commercializzata e promossa in tutto il Giappone. Data l'enorme influenza del mangaka, che è stato mentore del popolare Eiichiro Oda, creatore di One Piece, numerosi autori hanno espresso il loro totale supporto all'uomo.