Kenshin Samurai Vagabondo si ferma? Ecco quando debutterà il cour 2 dell'anime remake

Ad anni di distanza dalla serie classica, a inizio estate 2023 Rurouni Kenshin è tornato a sorprendere gli spettatori con un remake che ha fatto appassionare. Con la stagione agli sgoccioli, i fan si chiedono se Kenshin Samurai Vagabondo si fermerà, oppure se proseguirà con la trasmissione di altre puntate. Chiariamo questo dilemma.

Rurouni Kenshin racconta la storia del samurai errante Kenshin, un ragazzo apparentemente tranquillo e innocuo dietro cui si nasconde Battosai Himura, il più abile degli spadaccini che contribuì a instaurare l'era Meiji in Giappone. Al fianco di Kenshin si sono riuniti diversi compagni, ma il samurai deve affrontare una nuova, pericolosa minaccia. Nelle prossime puntate Kenshin dovrà combattere una serie di pericolosi antagonisti, messi in evidenza nell'ultimo trailer della serie.

Come già noto da tempo, la prima stagione di Rurouni Kenshin conta un totale di 24 episodi, suddivisi in due cour. Con il primo che sta per culminare, giungono notizie sulla seconda parte dell'adattamento prodotto da LIDENFILMS.

Il secondo cour di Rurouni Kenshin andrà in onda dal 5 ottobre 2023. Ciò significa che la prima stagione andrà in onda consecutivamente e senza lunghe interruzioni tra una parte e l'altra. Il dodicesimo episodio verrà trasmesso il 21 settembre, e dunque la seconda parte farà il suo debutto dopo appena una settimana di pausa.