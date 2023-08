Kenshin Samurai Vagabondo, un nuovo trailer presenta gli antagonisti dei prossimi episodi

Le novità dell'estate 2023 di Crunchyroll sono state segnate dal ritorno di Rurouni Kenshin, leggendaria serie degli anni Novanta tornata attuale con un meraviglioso remake prodotto da LIDEN FILMS. Un nuovo filmato promozionale celebra i prossimi episodi di Kenshin Samurai Vagabondo (2023).

Il palinsesto estivo di Crunchyroll ha aperto le sue porte al ritorno dello spadaccino Kenshin Himura, un ex Hitokiri che ha contribuito alla caduta dello shogunato giapponese e a un'epoca di cambiamenti e modernizzazione conosciuta come periodo Meiji. Abbandonato il suo nome di Battosai, killer spietato maestro della spada, è ora conosciuto con il nome di Kenshin Samurai Vagabondo.

Nelle prime sette puntate di Rurouni Kenshin, il protagonista ha abbandonato il suo viaggio errante per fermarsi con gli amici Kaoru e Yahiko. In seguito ha battuto l'attaccabrighe Sanosuke, che ora è dalla sua parte. Nell'ultimo episodio trasmesso, Kenshin ha sconfitto il letale nemico Udo Jin-e. Il pericolo non è tuttavia stato del tutto sventato, come suggerito dallo stesso antagonista.

Nelle prossime puntate di Rurouni Kenshin arriveranno gli Oniwabanshu, un gruppo composto da quattro pericolosi guerrieri d'élite. Queste new entry sono state celebrate con il rilascio di un nuovo trailer per Rurouni Kenshin e con una nuova visual in cui scopriamo il loro character design. Sono stati inoltre svelati i nomi dei doppiatori di questi personaggi. Ryotaro Okiayu interpreterà Hannya, Hiroyuki Yoshino interpreterà Beshimi, Fukushi Ochiai interpreterà Hyottoko e Testsu Inada interpreterà Shikijo. Il leader Aoshi Shinomori verrà invece doppiato da Yuma Uchida.