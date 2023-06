Kenshin Samurai Vagabondo: l'uscita si avvicina con il nuovo trailer promozionale

L'era di Kenshin Samurai Vagabondo sta per ricominciare. Uno dei manga più rappresentativi degli anni Novanta sta infatti per fare il suo glorioso ritorno con una serie animata remake. A pochissimi giorni dal secondo debutto di Rurouni Kenshin, l'anime si mette in mostra.

A quasi tre decenni dall'anime del 1996, Kenshin Samurai Vagabondo sta per sorprendere gli appassionati di nuova generazione. Difatti, con il palinsesto estivo che comincerà a luglio 2023 ci sarà anche Kenshin.

Liden Films ha riportato in vita una delle serie più apprezzate degli anni '90, che conta oltre 70 milioni di copie vendute, e il nuovo materiale promozionale dà modo alla community di scoprire in anteprima la storia di Himura Kenshin, il samurai vagabondo dell'era Meiji dove le spade e gli omicidi erano vietati dalla legge.

Rispetto alla serie originale, Liden Film ha ammorbidito i design e colorato le ambientazioni e i personaggi con una tavolozza di colori accesi. Ciò non intaccherà l'eredità del maestro Nobuhiro Watsuki, il quale come ricorderete è stato arrestato nel 2017 dopo che la polizia di Tokyo perquisì il suo ufficio e la sua abitazione trovando materiale pedopornografico. A causa di ciò, la serializzazione del sequel Rurouni Kenshin Hokkaido Arc venne sospesa, salvo riprendere qualche tempo dopo.