Kentaro Miura, quali altri manga ha scritto oltre Berserk? Scopriteli

Il 6 maggio 2021 ci ha lasciati il papà di Berserk, Kentaro Miura. Il mangaka è deceduto a causa di una dissezione aortica acuta ed è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e di tutti i suoi fan. Possiamo ricordarlo con i suoi lavori, con opere in cui ha messo molto di se stesso e con cui ci ha intrattenuto per molti anni.

Anche se la sua opus magna è Berserk, durante il suo percorso da mangaka Kentaro Miura ha lavorato su tanti altri manga. La sua passione fu coltivata fin da quando era ancora alle elementari e alle medie, dato che distribuì tra i compagni le storie "Miuranger" e "Ken e no Michi" (La via della spada) scritte e disegnate da lui e che furono anche pubblicate nel giornalino scolastico per vari volumi.

Ecco i manga che Kentaro Miura ha prodotto e pubblicato con varie case editrici nel corso del tempo:

Futatabi (Rewind) è un oneshot arrivato su Weekly Shonen Magazine nel 1985 e rimane quindi uno dei suoi primi lavori pubblicati;

Noa è un altro oneshot del 1985 e che contribuì a far fare esperienza al mangaka allora diciannovenne. Fu pubblicato su Magazine Fresh sempre di Kodansha;

Si attivò poi per Berserk, passando alla casa editrice Hakusensha con cui pubblicò sulla rivista Young Animal Berserk - The Prototype nel 1988;

Poco prima di far partire la serializzazione di Berserk, sulla stessa rivista portò le storie Ourou (Il Re Lupo) e Ourouden (La Leggenda del Re Lupo) nel 1989, in due volumi totali;

Nell'agosto del 1989 fu ufficializzata la pubblicazione di Berserk, manga che ha intrattenuto tutto il mondo fino a oggi;

Nel 1992 su Young Animal pubblicò la storia Japan, composta da 9 capitoli raccolti in un unico tankobon;

Si salta poi al 2013 con Gigantomachia, volume unico i cui capitoli furono pubblicati in sei uscite tra il 2013 e il 2014;

, volume unico i cui capitoli furono pubblicati in sei uscite tra il 2013 e il 2014; Insieme allo Studio Gaga, nel 2019 ha dato vita a Duranki, opera di cui sono stati pubblicati pochi capitoli e che sarà destinata molto probabilmente a essere interrotta in via definitiva.

La sua carriera si è poi ampliata con progetti collaterali come la partecipazione alla creazione della light novel su Berserk. Miura manca già molto ai fan, che hanno già omaggiato in diversi modi il mangaka scomparso.