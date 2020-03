Key visual per My Hero Academia 4: in arrivo l'entusiasmante climax della stagione

Sono passate 23 settimane dall'inizio di My Hero Academia 4, stagione che ha portato gli aspiranti eroi della Yuei tra diverse difficoltà. Dapprima Midoriya e compagni hanno dovuto affrontare Overhaul in una lotta che ha portato al salvataggio di Eri, poi sono tornati alle prese del mondo scolastico con il Festival Culturale minacciato da Gentle.

Adesso è ora di assistere all'ultima fase della stagione 4 di My Hero Academia e, come preannunciato sia dall'anteprima dell'episodio 24 che dai personaggi inseriti nel cast, si concentrerà sugli eroi professionisti. La key visual che potete osservare in calce mette in primo piano Endeavor e Hawks, i due protagonisti del prossimo arco narrativo.

Il 28 marzo e il 4 aprile andranno in onda gli ultimi episodi della stagione, con My Hero Academia 4x24 presentato dalla solita anteprima di fine episodio. Il climax di questa quarta stagione è ormai giunto e adatterà alcune delle storie presenti nel volume 20 e 21 di My Hero Academia, concentrandosi sulle due figure che si intravedono nella locandina.

My Hero Academia stagione 4 è nuovamente trasposta da Studio Bones e basata sull'omonimo manga di Kohei Horikoshi. Stavolta gli episodi si sono concentrati sugli archi narrativi presenti nei tankobon dal 14 al 21.