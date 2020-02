La prima Key Visual di SDBH: Big Bang Mission anticipa un incredibile scontro

La data di uscita di SDBH: Big Bang Mission si avvicina, e i fan della serie di Yuki Kadota non vedono l'ora di dare un'occhiata agli esageratissimi scontri che ci accompagneranno durante questa nuova stagione. Uno di questi è stato anticipato dalla Key Visual mostrata poche ore fa, e vede come protagonisti due guerrieri praticamente imbattibili.

Come anticipatovi dal primo trailer di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, i due guerrieri in questioni non sono altro che Goku e Beerus, pronti a darsi battaglia per la prima volta dall'arco narrativo de La battaglia degli Dei. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla nuova illustrazione, pubblicata per celebrare l'ormai prossimo lancio dei nuovi episodi.

Vi ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes ha trasmesso ad oggi due archi narrativi, o "stagioni". Il primo, intitolato Prison Planet Arc, ha debuttato il primo luglio 2018 ed è stato composto da sei episodi. Il secondo invece, intitolato Universal Conflict Arc, è stato trasmesso il 10 gennaio 2019 e si è definitivamente concluso un anno dopo, il 9 gennaio 2020. Queste due stagioni sono considerate dai fan come parte di un unico racconto, ed è per questo che il titolo di "seconda stagione" è stato assegnato al Big Bang Mission Arc in arrivo il prossimo 5 marzo.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la rivincita di Goku?