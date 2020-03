Key visual e terzo trailer per Arte che rivela cast aggiuntivo, opening ed ending

Arte è un manga di Kei Ohkubo incentrato sulla Firenze rinascimentale che ha riscosso notevole successo in Giappone, dimostrando ancora una volta quanto sia amato il Bel Paese nel mondo. Da pochi mesi è stata rivelata la produzione di un anime per Arte che debutterà il prossimo 4 aprile su Tokyo MX e altri canali.

Dopo aver ricevuto il plauso anche dell'ambasciata italiana, Arte si mostra in una nuova locandina e un altro trailer, con il secondo che condivide nuove informazioni sulla produzione dell'anime. Partendo dalla key visual, che potete vedere in calce, la protagonista Arte viene ripresa in un'altra città italiana molto nota, Venezia, in compagnia di Catarina e Yuri a bordo di una gondola.

In alto alla notizia invece potete guardare il terzo trailer di Arte che, nella durata di un minuto e quaranta secondi, rivediamo l'ambientazione fiorentina e quanto sia difficile il mondo a quei tempi per una donna, mentre lo scenario si sposta poi anche a Venezia e dove possiamo ascoltare le note di entrambe le sigle preparate per l'anime. Maaya Sakamoto si occuperà dell'opening "Clover" mentre Kiyono Yasuno della sigla di chiusura "Hare Moyo".

Infine sono stati rivelati altri tre personaggi con i rispettivi doppiatori:

Yousuke Akimoto doppierà Ubertino;

Rie Tanaka darà la voce a Sofia;

Haruka Tomatsu sarà la doppiatrice di Daphne.

Questi si andranno a unire al cast già rivelato in passato. Seguirete Arte e la sua avventura nell'Italia rinascimentale tra Firenze e Venezia?