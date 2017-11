Kick-Ass: il fumetto di Mark Millar torna con nuove storie, ecco le prime tavole

Finalmente è ufficiale: torna, con una serie completamente nuova condita da personaggi e storie inedite. Lo ha annunciato, creatore del celebre fumetto e attualmente presidente della. Insieme alle prime informazioni sul nuovo corso narrativo di Kick-Ass, abbiamo anche le prime tavole della serie inedita.

Ecco le prime dichiarazioni di Mark Millar sul nuovo corso di una delle sue opere più celebri e apprezzate:

"Quando abbiamo venduto il Millarworld a Netflix, Kick-Ass e Kingsmannon facevano parte della partnership. Durante l’anno in cui stavamo preparando l'accordo, ho avuto l’idea per una nuova versione di Kick-Ass. Ho scritto l'intera storia nel corso di quell’anno, e sarà una release mensile che esordirà a febbraio in concomitanza con l'anniversario dei 10 anni della serie. È incredibile pensare come, nel corso di questi 10 anni, Kick-Ass abbia ispirato film, videogiochi, giocattoli e tanto altro merchandise. Quindi l'idea che rimanesse in letargo era semplicemente folle e, ad essere onesti, è la storia più divertente che abbia mai scritto. Adoro quel mondo".

La nuova serie di Kick-Ass narrerà la storia di Patience Lee: la donna è una ex militare di colore con due figli, che deciderà di vestire gli iconici panni verdi e gialli per fronteggiare la criminalità che popola il New Mexico. A proposito di questa nuova eroina, che subentrerà al giovane Dave Lizewski, Millar ha commentato: "Credo di non aver mai creato un personaggio migliore di lei. Adoro le mamme eroine. L'ho creata in Empress e ora l'ho fatto di nuovo".

In seguito, l'autore ha parlato di eroi e di eredità:

"I 4 volumi originali di Kick-Ass, la storia di Dave Lizewski, si sono conclusi alcuni anni fa e questo sarà un personaggio completamente nuovo. Ho sempre voluto fare qualcosa sulla scia di Doctor Who o The Flash, creando un personaggio basato sul concetto dell'eredità, e Kick-Ass è stato scelto per questo. L'idea è che questo eroi ispiri le persone a fare ciò che lui ha già fatto, indossando un costume e ripulendo il vicinato, e questo è ciò che accadrà qui. Voglio scombussolare l'ambientazione e spostarmi verso il New Mexico. Il protagonista stavolta è una donna, una mamma trentenne con due giovani figli. È anche una veterana militare che è tornata a casa dopo essere stata inAfghanistan, e vedrà che le cose sono completamente diverse rispetto a quando è partita".

Vi lasciamo adesso alle prime tavole della nuova serie di Kick-Ass, sceneggiata da Mark Millar e disegnata nuovamente da John Romita Jr.