Kid e Rufy: i rivali che stanno infiammando gli appassionati di ONE PIECE

Da quando l'anime di One Piece a cominciato a narrare le vicende di Wano, le cose si sono fatte sempre più scoppiettanti e con la sconfitta di Rufy contro Kaido, si è entrati nella seconda parte dell'arco, concentrandosi soprattutto su Cappello di Paglia e Kid, alle prese con la loro nuova vita all'interno della prigione di Udon.

Per chi si fosse perso i precedenti articoli, c'è da sapere che in seguito alla sconfitta Rufy è stato rinchiuso nella prigione di massima sicurezza, nella quale è costretto a lavorare ogni giorno portando massi pesantissimi da un punto a un altro. Qui incontra, per pura coincidenza, un'altra vittima della forza del Re delle Bestie: Eustass Kid. Poiché sembrerebbe proprio che questi sia il rivale per antonomasia del nostro protagonista, tra i due comincia una vera e propria rivalità alla sopravvivenza, rivalità che li porterà a superare i loro limiti e a sopravvivere in un luogo ostile come Udon.

Qui non solo viene portato alla luce il fatto che Kid sia l'unico e vero rivale di Rufy, ruolo che in precedenza non era stato ricoperto da nessuno, ma viene mostrato anche quanto in fondo i due siano simili: sia sul piano morale che caratteriale. Ovviamente queste ultime puntate non hanno fatto altro che mandare su di giri i fan. I quali, non solo apprezzano alla follia il nuovo design di Kid, ma sono infiammati dalla competizione che si è instaurata tra i due, tanto che, le manette di agalmatolite, oltre a inibire i loro poteri non sembrano più avere nessuno effetti, poiché i loro corpi non ne risentono né si affaticano maggiormente. Cosa, questa, che ha destato lo stupore di tutti i presenti nella prigione.

In questi giorni i social, per esempio Twitter, sono stati invasi da commenti entusiastici dei fan. In calce all'articolo ve ne inseriremo qualcuno. Ma prima di lasciarvi diteci: cosa ne pensate di questa rivalità tra i due? Come mai Rufy e Kid riescono a provocare l'uno la rabbia dell'altro con il minimo sforzo? Perché sono simili? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.