Kid e Rufy sono più simili del previsto? Lo svela l'ultimo episodio di ONE PIECE

L'arco del Paese di Wano ha letteralmente stregato tutti gli appassionati di One Piece che lo reputano uno dei più belli mai realizzati. E adesso che anche il secondo atto della saga ha preso il via nell'ultima puntata dell'anime, la risonanza e la fama di tale arco non può che aumentare sempre di più.

Con Kaido che si è visto vincitore sul giovane Rufy le cose per il nostro protagonista hanno preso una piega per nulla rassicurante. Rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Udon, cappello di paglia è costretto a lavorare sodo, giorno dopo giorno, con pochissimi viveri a disposizione, nel posto che macina più vittime di tutte e da cui è impossibile scappare.

Come avevamo visto nell'episodio precedente, arrivato nella sua cella, Rufy ha incontrato l'ultima persona che avrebbe pensato di trovare: Eustass Kid. Subito si è accesa la rivalità tra i due, una rivalità che gli ha spinti a sfidarsi a chi riesce a portare più massi e quindi ricevere più cibo in cambio. Questo non ha fatto altro che avvalorare la tesi secondo la quale è proprio Kid il personaggio che più si avvicina a un sano rivale per Rufy, quella persona che riesce a spronarlo a dare sempre il meglio di sé per non rimanere indietro.

L'episodio 919 è iniziato nella stessa maniera. Con i due personaggi che, invece di perdersi d'animo, più agguerriti che mai, stanno continuando la loro sfida noncuranti della fatica generale. E se nel precedente episodio è saltata all'occhio la rivalità tra i due, questa volta è la grande somiglianza la cosa che i fan hanno notato. Infatti, per quanto i due siano continuamente in lotta, la verità è che sia a livello caratteriale che morale sono molto simili.

Oltre al fatto che entrambi riescono a ingurgitare grandi quantità di cibo senza battere ciglio per poi tornare magri come se nulla fosse, è il lato etico che li accomuna più del previsto. Ciò si vede quando entra una delle due guardie a sfidarli.

Appena questi fa del male a un altro prigioniero, Rufy e Kid hanno la stessa reazione di rabbia e stizza, per un comportamento al limite dell'umano. Sarà proprio questa sintonia morale e visione della giustizia che farà unire i due personaggi per proseguire un intento comune e liberarsi dalla prigionia? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Raccontata l'ascesa di Orochi di One Piece.