Kigdom Stagione 4 tra le ultime 12 serie del palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll

Il palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll continua a espandersi con altri 12 annunci. Questi, sono gli ultimi titoli che si aggiungono all'offerta della piattaforma streaming per questa stagione. Tra i nuovi arrivi, troviamo anche Kingdom Stagione 4!

A guidare il palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll è Spy×Family, ma non solo. Sono infatti tante e succulente le novità in arrivo, come ad esempio The Rising of Shield Hero 2 o Healer Girl, una delle cinque serie rivelate successivamente da Crunchyroll. A tutti quei titoli, se ne affiancheranno altri dodici. Ecco gli ultimi annunci della piattaforma streaming recentemente acquisita da Sony:

The Ancient Magus Bride;

AMAIM: Warrior at the Borderline;

BIRDIE WING -Golf Girl's Story-

Deaimon: Recipe for Happiness;

Heroines Run the Show: The Unpopular Girl and the Secret Task;

KAGI-NADO Stagione 2;

Kingdom Stagione 4 ;

; Miss Shachiku and the Little Baby Ghost;

RPG Real Estate;

Shin Ikki Tousen;

The Girl From the Other Side;

The Last Summoner.

Tra questi titoli, quello che più di tutti spicca è Kingdom.In questa nuova serie, attesa da tempo dai fan, sta per cominciare la più grande battaglia. In un trailer, abbiamo avuto un assaggio della prima puntata di Kingdom 4. Su Crunchyroll, arriva anche un titolo protagonista di una grossa polemica. AMAIM: Warrior at the Borderline è stato bandito dalla Cina per una visione completamente distorta della politica asiatica. Voi, quale tra queste serie seguirete?