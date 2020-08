Kiki, Consegne a Domicilio: Disponibile una collana di abiti della protagonista dell'anime

Nei mesi scorsi è stato aggiunto Kiki, Consegne a Domicilio nel catalogo di Netflix. La pellicola dello Studio Ghibli ha quindi deciso di aiutare tutti gli appassionati intenti a creare cosplay dedicati alla protagonista, creando una nuova collana di abiti.

In calce alla notizia trovate un'immagine che mostra l'abito presente in due diverse colorazioni, la versione blu scura con l'immagine della scopa chiamato "Witch's Essentials" e quello beige intitolato "Bread Wreath". Entrambi sono delle riproduzioni degli abiti indossati da Kiki nel lungometraggio, andando ad aiutare molto i cosplayer che si vogliono cimentare a ricreare il look della protagonista del film uscito nelle sale giapponesi nel 1989. Le due versioni sono disponibili nello shop online della catena di negozi Donguri-Sora e saranno venduti al prezzo di 7480 yen, che corrispondono a circa 60€.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi saranno presenti anche altri indumenti ispirati a quelli indossati dai protagonisti delle opere di Hayao Miyazaki, che sono diventati in breve tempo alcuni dei personaggi più amati dai fan dell'animazione giapponese. Nel frattempo si fa sempre più vicina la data della riapertura del museo dedicato a Kiki, Consegne a Domicilio e alle altre opere dello Studio Ghibli, che era stato chiuso lo scorso 25 febbraio a causa dell'emergenza Coronavirus.