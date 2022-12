Kiki Consegne a Domicilio: il film diventa un videogioco nelle illustrazioni di un fan

Studio Ghibli è conosciuto per aver dato all’industria dell’animazione film indimenticabili, ma nel corso degli anni ha anche partecipato al mondo dei videogiochi, come per i due Ni No Kuni, senza mai proporre dei giochi delle sue opere. Per questo un fan ha tentato di immaginare come sarebbe un gioco di Kiki Consegne a Domicilio.

Uscito originariamente nel 1989, il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Eiko Kadono quattro anni prima, e parla della vita di una giovane strega, Kiki, che allontanatasi dalla sua vita in campagna si affaccia per la prima volta al mondo urbano, aprendo una propria attività di consegne vista la possibilità di volare sulla sua scopa e portare pacchi ai clienti.

Una storia che troverebbe una controparte videoludica nel genere gestionale o un life sim dove i giocatori sono liberi di esplorare la città dove vive Kiki e stringere rapporti con clienti e altri personaggi e accettare delle missioni che sarebbero poi le singole consegne. Questa idea ha preso forma nelle illustrazioni dell’artista cloudtrumpets che potete vedere in fondo alla pagina. Lo stile è perfettamente in linea con quanto visto nel film dello Studio Ghibli, e si possono notare location immediatamente riconoscibili, come il forno di Osono dove lavora Kiki.

E a voi piacerebbe un videogioco di Kiki Consegne a Domicilio? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per finire ricordiamo che su Disney+ è disponibile Zen- Grogu and Dust Bunnies, nato dalla collaborazione tra Studio Ghibli e Lucasfilm, e vi lasciamo alle immagini del magico Ghibli Park.