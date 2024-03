Kiki - Consegne a Domicilio: la strega Kiki è adulta in questo cosplay

Incantevole e piena di coraggio, la piccola Kiki solca i cieli su una scopa volante, portando con sé una valigia piena di sogni e determinazione. La protagonista di Kiki - Consegne a Domicilio, nata dalla mente di Hayao Miyazaki, anche a distanza di anni dall'uscita della pellicola colpisce il pubblico con suo stile unico e la sua indomabile voglia di esplorare il mondo.

Decisa a diventare una brava strega, Kiki sceglie di lasciare la sua famiglia e la sua città natale per trasferirsi in un paese tutto nuovo. Questo viaggio segna l'inizio di una serie di avventure che porteranno la bambina a scoprire non solo il mondo esterno, ma anche sé stessa e le sue capacità. Diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer nanami_costumes.

In questo cosplay di Kiki da Kiki - Consegne a Domicilio, la strega è diventata adulta e svolazza con gioia sulla sua scopa. Nel lungometraggio dello Studio Ghibli, indossa un abito nero e un caratteristico fiocco rosso per decorare la sua chioma castana. Ha sempre con sé la sua fedele scopa volante con cui solca i cieli del mondo, con un'aria incantevole e un po' ribelle. Kiki è lo specchio di una generazione, che sogna di diventare adulta, intraprendendo così un viaggio di formazione.

È una giovane donna determinata e intraprendente, che affronta ogni sfida con coraggio e ottimismo. Nonostante le difficoltà che incontra lungo il suo cammino, Kiki ha sempre un contagioso sorriso sulle labbra. Il suo lavoro di consegne a domicilio non è solo un modo per guadagnarsi da vivere, ma anche un'occasione per aiutare le persone della sua nuova città e arricchirsi a livello umano. Ne volete sapere di più? Questo cosplay della Principessa Mononoke vi farà immergere nella storia dello Studio Ghibli.

