Kill la Kill, l'anime doppiato in italiano sarà su Netflix a partire dal 1 Settembre 2018!

La notizia è di poche ore fa. Anche l'anime originale Kill la Kill, diretta da Hiroyuki Imaishi e prodotta dallo studio TRIGGER, andrà ad arricchire la sezione anime di Netflix.

Precisamente, a partire dal 1 Settembre, la spumeggiante serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming anche in lingua italiana.

Cast:

Francesco Testa - direzione del doppiaggio

direzione del doppiaggio Ryuko Matoi - Lucrezia Marricchi (Yuzuru Nishimiya in La Forma della Voce, Usagi Tsukino in Sailor Moon Crystal)

(Yuzuru Nishimiya in La Forma della Voce, Usagi Tsukino in Sailor Moon Crystal) Satsuki Kiryuin - Monica Vulcano (Mari Kurihara in Prison School, Erica Brown in Violet Evergarden)

(Mari Kurihara in Prison School, Erica Brown in Violet Evergarden) Mako Mankanshoku - Emanuela Damasio (Mirajane Strauss in Fairy Tail, Homura Akemi in Madoka Magica – La storia della ribellione)

(Mirajane Strauss in Fairy Tail, Homura Akemi in Madoka Magica – La storia della ribellione) Senketsu - Massimo De Ambrosis (Eikichi Onizuka in GTO, Spike Spiegel in Cowboy Bebop)

(Eikichi Onizuka in GTO, Spike Spiegel in Cowboy Bebop) Aikuro Mikisugi - Vittorio Guerrieri

Ira Gamagoori - Dario Oppido

Ragyo Kiryuin - Monica Bertolotti

Uzu Sanageyama - Marco Bassetti

Houka Inumuta - Omar Vitelli

Nui Harime - Emanuela Ionica

Nonon Jakuzure - Veronica Puccio

Tsumugu Kinagase - Daniele Raffaeli

Mataro Mankanshoku - Danny Francucci

Barazo Mankanshoku - Alberto Caneva

Shiro Iori - Alessandro Campaiola

Mitsuzo Soroi - Pierluigi Astore

L'anime è ambientato nell'accademia Honnoji, un liceo immaginario a Tokyo dove a governare e spadroneggiare è il temibile consiglio studentesco, capeggiato da Satsuki Kiryuin. L'arrivo della protagonista Ryuko Matoi, in cerca di vendetta e armata di spada, sconvolgerà l'equilibrio e l'ordine dell'accademia portandola ad un violento scontro con la presidentessa del consiglio.

Kill la Kill è un anime seinen prodotto dalla Aniplex e realizzato dalla Trigger. La serie è andata in onda in Giappone tra il 3 Ottobre 2013 e il 27 Marzo 2014;contemporaneamente è stata trasmessa in streaming sul sito web della Daisuki.

La serie è il primo progetto televisivo anime originale della TRIGGER, diretto da Hiroyuki Imaishi e scritto da Kazuki Nakashima. Un venticinquesimo episodio OAV è stato pubblicato il 3 Settembre 2014.

Un adattamento manga di Ryō Akizuki è stato serializzato sul Young Ace della Kadokawa Shoten tra ottobre 2013 e Febbraio 2015. In Italia la serie è edita da Dynit.

Che ne pensate? Chi di voi ha già visto l'anime?