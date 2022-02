Kill la Kill, Satsuki prende vita in questo realistico cosplay di Jannet

Nel mondo dell’animazione giapponese esistono alcuni registi che nel settore hanno imparato a farsi conoscere per il loro stile inconfondibile come, ad esempio, Hiroyuki Imaishi. Tra i suoi gioielli spicca sicuramente Kill la Kill, una delle opere più eccentriche e fuori di testa prodotte dal suo genio.

Quella di Kill la Kill è una delle produzioni più ambiziose dello studio Trigger, una delle compagnie tra l’altro tra le più popolari dell’industria visto gli autori che collaborano con l’azienda, basti pensare al talentuoso animatore Yoh Yoshinari, lo stesso che ha diretto Little Witch Academia. Tra i talenti Trigger non si può non citare Imaishi, il regista che ha dato vita ad uno degli anime più conosciuti e apprezzati di sempre, Tengen Toppa Gurren Lagann, arrivato tra l’altro nel nostro Paese con uno straordinario doppiaggio in italiano.

Ed è proprio ad uno dei protagonisti di una delle serie di Imaishi che la cosplayer Jannet ha voluto dedicare un’incredibile interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare tra gli allegati in calce alla notizia. L’artista ha infatti realizzato un fedele cosplay di Satsuki, talmente realistico che i fan non hanno potuto esimersi dal fare i complimenti a Jannet per la straordinaria resa dei dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay a tema Kill la Kill, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.