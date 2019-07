Kill la Kill: Satsuki e Ragyo Kyruin si mostrano in due cosplay

Lo Studio Trigger è noto per il suo approccio frenetico e traboccante di stile nelle sue produzioni, e Kill la Kill non fa certo eccezione. L'anime si è distinto per una direzione scoppiettante e un character design piuttosto riuscito, che ha spinto i fan dell'opera a cimentarsi in vari cosplay. Oggi vediamo quelli di Satsuki e Ragyo Kiryuin.

Le cosplayer (@peytoncosplay @glorylamothe) hanno condiviso su instagram la loro interpretazione dei personaggi in questione, rappresentando in maniera convincente la stramba relazione che li lega all'interno della serie. Ragyo e Satsuki non catturano l'attenzione solo grazie ad un'astuta manovra di fan service, il loro rapporto viene reso interessante grazie all'atipico comportamento di Ragyo verso sua figlia, che ha mostrato il fianco anche a qualche critica da parte degli spettatori.

I cosplay in questione esemplificano al meglio la loro relazione, specialmente attraverso il look di Kiryuins. Kill La Kill è disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming Netflix, e sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione.

Kill la Kill è il primo progetto originale di Studio Trigger, una compagnia formata dagli ex dipendenti di Gainaz più Hiroyuki Imaishi e Masahiko Ohtsuka. L'anime è stato diretto dal primo e scritto da Kazuki Nakashima, ed entrambi hanno lavorato sullo storico Tengen Toppa Gurren Lagann.

La serie segue le vicende di Ryko, una ragazza in cerca dell'assassino di suo padre, un obiettivo che la porterà in un violento conflitto con la presidentessa del consiglio studentesco dell'istituto Honnoji. Sulle nostre pagine potete leggere la recensione del tie in Kill la Kill IF, un picchiaduro che cerca di traslare le atmosfere dell'anime nel medium videoludico attraverso una messa in scena eccentrica e sfrenata.

