Kill la Kill: l'ottavo anniversario dell'anime celebrato da una visual di Studio Trigger

Nell'ottobre del 2013, in Giappone veniva trasmesso per la prima volta Kill la Kill: ecco come lo Studio Trigger ha celebrato l'ottavo anniversario di una delle serie anime più apprezzate dalla community.

Mentre lo studio d'animazione ha recentemente festeggiato i suoi primi dieci anni d'attività, uno dei suoi prodotti di punta ha appena raggiunto l'ottavo anniversario dalla premiere. In occasione delle celebrazioni di questo grande traguardo, Studio Trigger ha rilasciato una bellissima key visual che ritrae il duo centrale composto da Ruko Matoi e Satsuki Kiriyuin.

Oltre a presentare questo nuovo, meraviglioso artwork, lo studio giapponese, composto dagli ex dipendenti di Gainz più Hiroyuki Imaishi e Masahiko Ohtsuka, ha anche voluto ringraziare i fan per l'incredibile supporto fornito all'opera. "Il mondo ha attraversato una serie di eventi inimmaginabili 10 anni fa. Anche ora, ci troviamo in una situazione delicata, ma speriamo che la nostra animazione porti divertimento e gioia a tutti voi, anche se solo in minima parte".

Se ancora non avete dato una possibilità a quest'opera, vi ricordiamo che i 25 episodi dell'anime di Kill la Kill, ormai considerato come un grande classico dell'animazione giapponese, sono disponibili alla visione in streaming sul catalogo di Netflix. Vi lasciamo infine alla nostra recensione su Kill la Kill: il diavolo veste Trigger.