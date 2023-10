Kill la Kill: Studio Trigger pubblica un'illustazione per i 10 anni della serie

I primi giorni del mese di ottobre 2013 lo studio d’animazione Trigger lanciava Kill la Kill prima produzione del tutto originale dell’azienda. A distanza di 10 anni Trigger è diventato uno degli studi più affermati a livello mondiale, e merito di questa crescita va in parte alla storia di Ryuko, celebrata con un nuovo poster.

Nata da un’idea di Hiroyuki Imaishi, uno dei fondatori di Trigger, e Kazuki Nakashima, coppia di autori che si era già affermata grazie a Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, la serie di Kill la Kill è riuscita ad affermarsi nel palinsesto anime di quelli anni grazie ad una protagonista originale, uno stile energico e colorato, tratti distintivi onnipresenti nelle produzioni Trigger, basti pensare al recente Cyberpunk: Edgerunners realizzato in collaborazione con CD Project, e una storia che si sviluppava ed esauriva in appena 24 episodi e un OAV.

Sebbene successivamente sia stato prodotto anche un adattamento manga di 3 volumi, ad opera di Rio Akizuki e portato in Italia da Planet Manga, l’immaginario dell’Istituto Honnoji, delle ultra-uniformi di biofibre da guerra, è stato completamente abbandonato. Tuttavia, per celebrare i 10 anni della serie, lo staff di Trigger ha pubblicato sui social il poster che potete vedere in calce. Ryuko viene ritratta con un’espressione decisa, mentre mostra il pugno e si prepara ad attaccare.

Un omaggio ad un’opera che ha segnato i primi anni dello studio, e che ha riacceso la speranza dei fan nel rivedere quell’universo animato. Cosa ne pensate dell’illustrazione di Trigger? Ditecelo nei commenti. Per finire, ecco un realistico cosplay di Jannet, e vi lasciamo ad un fantastico crossover tra Kill la Kill e Venom.