Killer Queen è il protagonista di un mashup tra Jojo e Avengers: Endgame

Il film dei record Avengers: Endgame è stato distribuito questa settimana nei cinema di quasi tutto il mondo e già ha incassato oltre un miliardo di dollari. La popolarità dell'ultimo lungometraggio e dell'universo Marvel è tale che ha fatto da ispirazione a tante illustrazioni, come questa di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable.

frecuenciakn è un illustratore che su Twitter sta pubblicando, nell'ultimo periodo, diversi mashup tra i personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo e copertine di fumetti Marvel estremamente famosi. Alcuni giorni fa, l'artista ha pubblicato un tweet, che potete vedere in calce, con Killer Queen protagonista e una posa estremamente simile alla famosa copertina che vedeva Thanos con il guanto dell'infinito.

I due antagonisti, rispettivamente di Avengers e Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable, si sono fusi in una strepitosa rappresentazione 3D: Killer Queen si trova al centro, con il suo guanto che ricalca la mano del Titano Pazzo con le Gemme dell'Infinito, mentre tutto intorno si diramano i vari personaggi della serie, a partire da Kira Yoshikage, passando per Koichi Hirose e Rohan Kishibe per poi finire col protagonista Josuke Higashikata.

frecuenciakn aveva pubblicato precedentemente anche altre illustrazioni dell'universo di Jojo ispirate a copertine di fumetti della casa delle idee, come Jotaro che sorregge un morente Kakyoin oppure Polnareff con il suo Silver Chariot. Potete vedere entrambe queste illustrazioni nei tweet in calce. Chissà se in futuro arriverà qualcosa dedicato a King Crimson di Jojo: Vento Aureo.