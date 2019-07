Kimba - Il Leone Bianco di Osamu Tezuka è in arrivo nelle fumetterie italiane

Kimba - Il Leone Bianco di Osamu Tezuka è un altro tassello che va ad aggiungersi al corposo puzzle della Osamushi Collection, pubblicata in Italia dall'editore J-POP. Finalmente una delle sue opere più celebri è in arrivo sui nostri scaffali.

Kimba - Il Leone Bianco farà capolino sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 24 luglio. Per chi non conoscesse l'opera in questione, si tratta di un racconto di formazione molto celebre che da noi è arrivato solo sotto forma di adattamento animato, precisamente nel 1977.

Dal 24 luglio potremo mettere le mani sull'opera originale, che narra le vicende di Kimba, un leone bianco che cerca di ritrovare la via di casa attraverso un percorso tortuoso costellato di difficoltà.

Il racconto prende le mosse in Africa, dove il Re Panja, un maestoso leone bianco dal grande cuore, viene ucciso. Sua moglie viene catturata e costretta a partorire a bordo di una nave, grazie ad una tempesta, però, il cucciolo riesce a fuggire e a tornare nella terra di suo padre. Inizia in questo modo l'avventura di Kimba.

La storia del piccolo leone si configura come una denuncia politica che allo stesso tempo funge da icona di crescita per l'adolescente che vi si approccia. Il protagonista della storia attraversa dei momenti di difficoltà e in questo modo insegna al lettore a superarli, a imparare qualcosa dalle ferite e dalle debolezze.

Tutte le fumetterie che hanno aderito alla promozione di J-POP venderanno insieme al primo volume del manga anche un piccolo taccuino con l'iconica rappresentazione del leone bianco. La serie conterà in tutto 2 volumi, sarà un'edizione brossurata con sovraccoperta e le pagine in bianco e nero. Al momento il prezzo è ignoto.

Durante il The London Tour, J-POP ha annunciato diversi nuovi titoli che arricchiranno il suo catalogo nei prossimi mesi. Sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di un'altra opera di Tezuka molto importante, sempre edita da J-POP, Barbara.