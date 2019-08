Kimi dake ni Motetainda: il nuovo film dalla sceneggiatrice di Ano hana arriva ad ottobre

Dopo diversi anni dalla conclusione di Ano hana, la sceneggiatrice Mari Okada è tornata al lavoro scrivendo la sceneggiatura del nuovo progetto di Yasushi Akimoto. Kimi dake ni Motetainda, questo il nome del film, approderà in Giappone il prossimo 25 ottobre. Il primo trailer ufficiale è reperibile in cima all'articolo.

Per chi non lo sapesse, il film racconta la storia di un gruppo di cinque affascinanti ma problematici studenti giapponesi: Tokio Furuta, Shigekazu Ashida, Kotaro Tojima, Aki Sahashi, e Shun Gotouda. Un giorno, dopo aver conosciuto Sakiko Horinomiya, i cinque decidono di migliorarsi e provare a vincere il "Motemen Koushien", un contest di bellezza con un ricco premio in denaro.

La pellicola è stata girata da Shun Kudo (Monster Strike The Animation, Gundam Build Drivers) e scritta dalla sopracitata Mari Okada (Ano hana, Toradora, Maquia), insieme a Kiko Waba (Dragon Pilot: Hisone and Masotan) e Nanami Higuchi (Little Witch Academia). Yamako (HoneyWorks) è stato indicato come character designer.

Per quanto riguarda il Cast di doppiatori, Tokio Furuta sarà interpretato da Souma Saito (Sho Utsumi in SSSS.Gridman), Shigekazu Ashida da Kouki Uchiyama (Banagher Links in Mobile Suit Gundam Unicorn), Kotaro Tojima da Rikiya Tomizono, Aki Sahashi da Yoshitsugu Matsuoka (Kirito in Sword Art Online), Shun Gotouda da Yuichiro Umehara (Siegfried Kircheis in The legends of the Galactic Heroes: Die Neue These), e Sakiko Horinomiya da Yui Ishikawa (Mikasa Ackerman in L'Attacco dei Giganti).

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fateci sapere il vostro parere nei commenti. Nel caso in cui siate amanti del genere invece, vi consigliamo 5 serie shojo da recuperare per ingannare l'attesa!