Kimi ni Todoke torna con una terza stagione a sorpresa, co-prodotto da Netflix

È stato dato il via libera al sequel dell'anime televisivo del 2009-2011 del manga Kimi ni Todoke - From Me to You di Karuho Shiina. La nuova terza stagione dell'anime sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Netflix in tutto il mondo il prossimo anno.

Mamiko Noto (Sawako Kuronuma) e Daisuke Namikawa (Shōta Kazehaya) riprenderanno i loro ruoli di voce principale e Production IG si sta occupando dell'animazione.

Avevamo inserito Kimi ni Todoke fra gli anime che necessitavano di un sequel e adesso Netflix ha deciso di occuparti di questo shojo che è stato estremamente amato dal pubblico sin dalla sua prima uscita.

Il manga racconta la storia di Sawako Kuronuma, soprannominata Sadako (da The Ring ) perché i suoi lunghi capelli neri e la pelle pallida la fanno apparire cupa. Il popolare Shōta Kazehaya costruisce un'amicizia con Sawako che sboccia in una storia d'amore.

L'opera affronta inoltre i vari personaggi secondari, come le amiche Chizuru e Ayano di Sawako e Ryuu, amico di Shouta e amico d'infanzia di Chizuru, assieme al personaggio di Pin, il professore di educazione fisica dei cinque ragazzi.

La serie si è costantemente classificata tra i manga più venduti in Giappone con 36 milioni di copie in circolazione (comprese le copie digitali). L'opera è arrivata in Italia con il titolo di Arrivare a te attraverso la casa editrice Star Comics.

Netflix ha debuttato con un adattamento in serie live-action il 30 marzo e ha reso disponibili tutte le stagioni dell'anime di Kimi ni Todoke. La seconda stagione di Kimi ni Todoke è andata in onda nel 2011, dunque è passato più di un decennio da quando abbiamo visto sugli schermi i protagonisti Sawako e Kazehaya. La storia dovrà affrontare il rapporto fra i due finalmente sbocciare, mentre anche i loro compagni troveranno l'amore.