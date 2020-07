Kimi wa Kanata debutta il 27 novembre, nuovo trailer per il film romantico a tinte fantasy

Il sito ufficiale di Kimi wa Kanata, il nuovo film originale di Digital Network Animation conosciuto in occidente con il titolo "You are Beyond", ha recentemente annunciato l'attesissima data di uscita nei cinema giapponesi, ovvero il 27 novembre 2020, mostrando un nuovo trailer ed una ispirata key visual.

Nel caso in cui non aveste sentito parlare dell'opera, ricordiamo che la storia narra le avventure di Mio e Shin, due amici di infanzia. Mio prova dei sentimenti per Shin, e anche se non è mai riuscita a dichiararsi pensa costantemente a lui. Un giorno, a seguito di una discussione tra i due, Mio decide di rimediare. Mentre si reca da Shin, inzuppata dalla pioggia, la ragazza rimane vittima di un incidente stradale. Al suo risveglio, tuttavia, si ritrova in un mondo diverso dal solito.

Il poster visibile in calce mostra i due ragazzi all'uscita est della Stazione di Ikebukuro, Tokyo, uno dei luoghi in cui sarà ambientato il film. La tagline recita "Perché non riesco a ricordare?". Sceneggiatura e direzione sono nelle mani di Yoshinobu Sena, già autore di Neko mo, Onda-ke, mentre i doppiatori dei due protagonisti saranno Honoka Matsumoto (Ride Your Wave) e Toshiki Seto (Kamen Rider, Gisou Furin).

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo film? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che entro fine anno usciranno anche la pellicola di Given e il nuovo film Violet Evergarden, altri due lungometraggi strappalacrime di grande spessore.