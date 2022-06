Kin no Kuni Mizu no Kuni, in arrivo nel 2023 il film anime tratto dal manga

L'adattamento anime di Kin no Kuni Mizu no Kuni è stato annunciato in questi giorni. Tratto dal manga breve di Nao Iwamoto, Kin no Kuni Mizu no Kuni narra la storia del Paese A e del Paese B, in continuo contrasto tra loro. Per placare le inerzie, il Paese A decide di dare in sposa la ragazza più bella a un giovane del Paese B.

Ma proprio prima che ciò accada, la Principessa del Paese A incontra accidentalmente un ragazzo del Paese B, venendo a creare diverse situazioni scomode tra i due paesi. Da qui cominciano le vicende del manga, che si concluderanno 8 capitoli dopo. La commedia romantica di Nao Iwamoto è ancora inedita in Italia, nonostante il buon successo riscosso in Giappone.

Successo che ha portato la casa di animazione Madhouse a produrre il film anime di Kin no Kuni Mizu no Kuni, come possiamo vedere nel tweet di @SugoiLITE. La pellicola esordirà nel secondo quadrimestre del 2023 in patria, e vedrà alla direzione Kotono Watanabe, accompagnato da Fumi Tsubota alla sceneggiatura. Vedremo infine Mitsuki Masuhara alla supervisione delle animazioni.

Per annunciare il film è inoltre stata mostrata una key visual con protagonisti la principessa del Paese A e il ragazzo del Paese B, che possiamo vedere sempre nel tweet di @SugoiLITE.

