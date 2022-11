Kin no Kuni Mizu no Kuni: il nuovo trailer rivela la sensazionale canzone del film

Kin no Kuni Mizu no Kuni (Regno dell'oro, Regno dell'acqua), di Nao Iwamoto, è stato serializzato sulla rivista Flowers di Shogakukan dal 2014 al 2016, con i suoi capitoli raccolti in un unico volume tankobon. L'opera è stata nominata per il 10° premio manga taisho nel 2017 e presto vedremo la vedremo sotto una nuova veste.

Un adattamento anime di Kin no Kuni Mizu no Kuni è, infatti, in realizzazione presso gli studi di Madhouse. Il lungometraggio animato sarà presentato in anteprima in Giappone a gennaio 2023 e lo spettacolo esordirà nelle sale del Paese del Sol Levante nel secondo quadrimestre dello stesso anno. L'attesa viene però addolcita dall'uscita del trailer.

Il video, visibile in alto alla pagina, rivela e presenta in anteprima la sigla di Kotone Brand New World. Il tema musicale è tenero e romantico, perfetto per la travagliata storia di amore tra la principessa Sara e Naranbayar, che dovranno combattere per un nuovo mondo senza guerre. Ci saranno ancora più sorprese per gli spettatori e i fan di Kotone: la cantante si esibirà anche nelle canzoni Yasashii Yokan e Love Birds.

Lo staff ha anche rivelato che Evan Call , già conosciuto per la popolare colonna sonora di Violet Evergarden, sta componendo le musiche per Kin no Kuni Mizu no Kuni. Se ve la foste persa, vi lasciamo alla lettura della nostra recensione di Violet Evergarden.