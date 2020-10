King in Black: l'artista Ryan Stegman mostra il design di Knull, l'antagonista definitivo

Il prossimo dicembre sarà finalmente pubblicato il primo numero di King in Black, la nuova miniserie di Donny Cates e Ryan Stegman in cui gli Avengers, Venom e decine di altri supereroi uniranno le forze per sconfiggere Knull, il temibile Dio dei simbionti.

Oggi, circa un mese e mezzo prima del debutto, l'artista ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, mostrando in anticipo il nuovo design dell'essere superiore. L'artwork visibile in calce mostra Knull mentre imbraccia la sua spada di oscurità vivente, pronto a battersi con gli eroi. L'aspetto è pressoché identico a quello mostrato durante la sua prima apparizione in Venom #3 del 2018, ma vedere l'antagonista in piedi fa sicuramente un altro effetto.

Knull è un essere demoniaco antecedente all'universo stesso, padre dei simbionti in grado di controllare un potere che lui definisce come "Abisso", grazie al quale ha conquistato mondi e distrutto intere civiltà. Il villain è stato liberato dopo gli eventi di Absolute Carnage, e ora è pronto a scontrarsi con Venom, Avengers, X-Men e Valchirie con la sopravvivenza dell'umanità come posta in palio.

E voi cosa ne pensate? State aspettando King in Black? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che la miniserie ha già ispirato un primo spin-off dedicato alle Valchirie in arrivo nel 2021.