King in Black: come si è concluso lo scontro tra Knull e gli eroi Marvel?

King in Black, la nuova miniserie Marvel curata da Ryan Stegman e Donny Cates, si è conclusa con il quinto e ultimo numero, rivelando il destino del pianeta Terra dopo l'assalto del Re dei Simbionti, Knull. Il villain si è rivelato un osso duro sin dal primo capitolo, ma come si sarà concluso lo scontro con gli Avengers? Scopriamolo insieme.

Sin dal primo capitolo Knull si è rivelato un antagonista differente, spietato e di poche parole. Dopo aver ucciso brutalmente Sentry e aver quasi eliminato Eddie Brock, il villain si è trovato costretto ad affrontare Silver Surfer, rivelatosi un avversario di tutt'altra caratura. Negli ultimi capitoli Knull aveva modificato la propria armatura per sconfiggere l'eroe, ma il ritorno di Venom ha segnato la sua fine.

Knull aveva sconfitto Venom più volte, ma come dichiarato dall'antieroe stesso, non si era mai trovato di fronte ad Eddie Brock. Eddie, ancora infuriato per ciò che è accaduto a suo figlio Dylan, fonde la spada di Silver Surfer e il martello di Thor per creare una colossale ascia da battaglia e inizia a decimare l'esercito del Re dei simbionti, trovandosi infine di fronte all'antagonista. Dopo uno scambio, Venom distrugge l'armatura del villain e vola nel cosmo, lanciandolo direttamente nel sole e vaporizzandolo.

Eddie torna indietro per salvare suo figlio, e dopo averlo tranquillizzato, accetta l'offerta di Venom e si prepara a ricoprire il suo nuovo ruolo. Eddie e Venom sono una cosa sola, e dopo aver sconfitto il Re Knull, sono diventati il nuovo King in Black.

