King in Black: Marvel annuncia uno spin-off della miniserie con protagoniste le valchirie

Il prossimo dicembre, Donny Cates e Ryan Stegman torneranno con una nuovissima miniserie a fumetti intitolata King in Black, in cui gli Avengers e Venom uniranno le forze per sconfiggere il temibile Dio dei simbionti. Oggi, Marvel Comics ha annunciato il primo spin-off della miniserie, in arrivo a gennaio 2021 e incentrato sulle valchirie.

King in Black: Return of the Valkyries, questo il nome della miniserie in questione, debutterà subito dopo l'arrivo della serie principale e si concentrerà sul personaggio di Jane Foster, l'ultima valchiria, impegnata nella ricostruzione della fenomenale armata di Odino per contrastare l'invasione di Knull.

Jason Aaron e Torunn Grønbekk, i due creatori della miniserie, hanno già annunciato che due delle componenti della squadra di Jane saranno Hildegarde e Danielle Moonstar, mentre non si sa ancora nulla sulle altre combattenti. La miniserie sarà composta da quattro fumetti, di cui due saranno pubblicati nel mese di gennaio.

King in Black debutterà invece tra due mesi, e si collegherà direttamente agli eventi raccontati in Absolute Carnage ed Empyre. L'evento vedrà la partecipazione di larga parte dei supereroi Marvel, compresi gli X-Men.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo spin-off? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che King in Black non sarà l'unica serie Marvel in arrivo nell'ultimo trimestre del 2020, visto che a novembre debutterà l'attesissimo U.S.Agent.