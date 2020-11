King in Black: il nuovo evento Marvel si arricchisce con un one-shot su Wiccan e Hulkling

King in Black, il nuovo evento di Marvel Comics in cui Avengers, Fantastici 4, X-Men e decine di altri eroi uniranno le forze per sconfiggere Knull, riceverà presto un secondo spin-off dopo la miniserie dedicata alle Valchirie. A quanto pare i protagonisti del one-shot saranno Wiccan e Hulkling, recentemente sposatosi dopo gli eventi di Empyre.

Lo spin-off si intitolerà semplicemente King in Black: Wiccan and Hulkling #1, sarà scritto da Tini Howard (Excalibur, X of Swords) e disegnato da Luciano Vecchio (Ironheart) e arriverà nel mese di febbraio. La sinossi recita quanto segue: "Wiccan e Hulkling sono novelli sposi e il prossimo evento in programma è una grande festa per celebrare l'evento. Gli Shi'ar invitano entrambi in un lussuoso resort, ma champagne, dolci e abbronzatura dovranno attendere. Knull e la sua armata di simbionti sono in procinto di distrugge la galassia, e i due sono costretti a tornare in azione!".

Tini Howard si è detto estremamente felice e onorato della possibilità di realizzare un one-shot così importante, e ha spiegato il percorso che l'ha portato a ricevere un incarico di questa caratura. Luciano Vecchio si è detto ugualmente onorato, e ha sottolineato il legame che lo unisce a questi due personaggi.

King in Black debutterà a dicembre, e secondo quanto dichiarato da Marvel Comics nei prossimi mesi verranno annunciati altri spin-off. La serie si preannuncia come uno dei crossover più ambiziosi degli ultimi anni.