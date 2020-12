King in Black, il nuovo villain Marvel è terrificante: un Avengers è stato fatto a pezzi!

Oggi, 2 dicembre 2020, è il giorno di debutto di King in Black, il crossover di Marvel Comics con protagonisti tutti i supereroi più famosi, dagli Avengers agli X-Men. Unitosi per combattere l'immortale Knull, i Vendicatori hanno provato a fare la loro mossa già nel primo capitolo della storia, ma la strategia si è tristemente conclusa con la morte di un personaggio.

Innanzitutto è bene ricordare che Marvel Comics ha recentemente rivoluzionato gli Avengers, ora più forti che mai grazie alla presenza dei veterani e all'introduzione di nuove leve. Captain America e Iron Man sono ancora parti importanti del team, e al loro fianco sono stati inseriti eroi carismatici come Spider-Man e veri e propri dei come Robert "Bob" Reynolds, in arte Sentry.

Nel fumetto del 2005 Nuovi Vendicatori, Sentry è stato ufficialmente inserito nel team ed è riuscito a sconfiggere Carnage portandolo nell'atmosfera terrestre e strappandolo in due. Successivamente l'eroe ha deciso di schierarsi con Tony Stark durante Civil War, è stato inserito nel team d'élite dei "Potenti Vendicatori" e ha partecipato all'assedio di Asgard, sconfiggendo letteralmente ogni supereroe presente prima di essere fermato da Loki.

Nel primo numero di King in Black, Captain America decide di affidarsi nuovamente a Sentry, l'eroe più forte, per fermare Knull, e in un primo momento l'assalto del supereroe sembra avere successo. Purtroppo però, il Dio dei simbionti conosce molto bene il potere dell'avversario, e ribalta velocemente la situazione prendendolo per la gola e strappandolo in due.

King in Black è ancora agli inizi, e l'autore Ryan Stegman aveva promesso che nessuno sarebbe stato al sicuro. Marvel Comics del resto ha sempre sofferto la mancanza di antagonisti di rilievo, e chissà che Knull non possa essere il prossimo grande villain.