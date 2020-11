King in Black, parla l'autore: 'Tutti i supereroi Marvel contro Knull, sarà incredibile'

King in Black debutterà il 2 dicembre, e si preannuncia come uno dei crossover più ambiziosi, se non il più ambizioso, nella storia recente di Marvel Comics. L'autore Donny Cates ha rivelato qualche informazione sulla serie ai microfoni di CBR, confermando la presenza di Avengers, X-Men, Fantastici 4 e una moltitudine di altri supereroi.

"Vedrete gli Avengers battersi con Knull, ma non solo", ha spiegato Donny Cates, "ci saranno gli X-Men, i Fantastici 4 e molti altri ancora. Doctor Strange parteciperà alla battaglia, ma anche Gatta Nera, Namor, Silver Surfer. Insomma, nessuno guarderà miliardi di draghi e altre creature invadere il pianeta e dirà: "Sapete cosa? Passo". Latveria parteciperà allo scontro, così come i guerrieri del Wakanda e gli eroi di New York. Questa non è una battaglia opzionale".

King in Black è un sequel diretto di Absolute Carnage ed Empyre, e racconterà l'invasione del pianeta Terra da parte del Re dei simbionti Knull e del suo esercito. L'antagonista si preannuncia come uno dei più temibili mai apparsi finora, e tutti gli eroi Marvel (e persino qualche villain) dovranno unire le forze per porre fine alla minaccia. Il primo numero sarà disponibile dal 2 dicembre 2020, e tra gennaio e febbraio 2021 arriveranno due spin-off, uno dedicato alle Valchirie e l'altro dedicato a Wiccan e Hulkling.

