King's Raid convince il pubblico, primo trailer per il nuovo anime di Studio OLM

Il sito web ufficiale del famoso videogioco King's Raid ha confermato, poche ore fa, che un adattamento anime è attualmente in fase di sviluppo presso il quartier generale di Studio OLM (Berserk, Pokémon) con data d'uscita prevista per il prossimo autunno. La serie si intitolerà King's Raid: Ishi wo Tsugumono-tachi e presenterà una trama originale.

Makoto Hoshino (Dame x Prince Anime Caravan) dirige l'anime presso OLM, seguendo la sceneggiatura di Megumi Shimizu (Soul Eater, Eureka Seven). Arai Tatsuya (BanG Dream!) si occupa del character design, mentre Masahiro Tokuda ha composto le musiche. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale.

King's Raid segue le avventure di Carsel, un apprendista cavaliere che vive senza preoccupazioni in un tempo di pace. Il suo fato tuttavia inizia a cambiare quando alcuni demoni iniziano ad assalire le città, circa 100 dopo gli avvenimenti che portano al trionfo del monarca Kyle. Sotto la guida del suo maestro, Carsel si imbarca per una nuova avventura, stringendo nuove amicizie e cercando di raggiungere la Holy Sword, una spada in grado di distruggere i demoni.

