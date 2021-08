Kingdom 3: Combattimenti e sangue nel nuovo trailer della seconda parte della stagione

Nel corso del 2021 sono andate in onda le puntate inedite di Kingdom, anime giunto alla terza stagione. Un nuovo trailer ci mostra quindi quali saranno le prossime sfide che Shin e gli altri dovranno affrontare.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su YouTube insieme ad un poster dedicato al personaggio di Ei Sei, il sovrano del regno di Qin e su cui è presente anche la frase "Manteniamo viva la speranza". Nel promo realizzato dallo studio Pierrot possiamo rivedere in azione i vari personaggi al centro delle vicende del manga di Yasuhisa Hara, insieme ad una anteprima del prossimo arco narrativo che sarà trasposto nel corso delle puntate della terza stagione: si tratta della "Battaglia per difendere Sai".

La pandemia di Coronavirus ha avuto un impatto importante sulla produzione della terza stagione dell'anime, che ha subito diversi ritardi e una sospensione della messa in onda degli episodi, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli incentrati sulle prossime puntate inedite dedicate a Shin e agli altri protagonisti del manga. Come è già stato annunciato, la terza stagione di Kingdom avrà un nuovo staff rispetto alle precedenti, tra cui Kenichi Imaizumi alla regia e Noboru Takagi che si è occupato della sceneggiatura dell'anime.