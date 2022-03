Kingdom 4: la più grande battaglia ha inizio nella preview del primo episodio

Aspettando il debutto della quarta stagione di Kingdom, che prenderà il posto della Final Season di Attack on Titan nel palinsesto, il sito ufficiale della serie ha pubblicato il trailer che trovate in cima, dove viene presentata la situazione in cui si trovano i personaggi, con qualche anticipazione riguardo la nuova, intensa, battaglia.

Come già specificato nei trailer e nel materiale promozionale diffuso nelle scorse settimane, la quarta stagione porterà infatti sullo schermo le gravi conseguenze degli eventi mostrati nell’arco narrativo della Coalizione dell’Esercito, e soprattutto metterà in scena la più intensa e sanguinosa serie di scontri dell’opera, basata sul manga di Yasuhisa Hara. Il conflitto in questione, di cui vengono mostrate delle sequenze nel trailer, segnerà profondamente lo stato di Qin, e l’intera Cina.

Ei Sei intende diventare un governatore capace di unificare proprio la Cina, come ammette di fronte al Principe Sei Kyou, e spetterà al protagonista Ri Shin e ai suoi compagni, aiutarlo nell’impresa agendo in prima linea sui campi di battaglia. Una stagione che si preannuncia fondamentale nello sviluppo della serie, e che ricordiamo debutterà sabato 9 aprile alle ore 24 come specificato anche nel video promozionale.

Per finire vi lasciamo alla nuova key visual pubblicata per promuovere la quarta stagione.