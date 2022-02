Kingdom 4, finalmente una data di uscita per la nuova stagione

Abbiamo visto il trailer dedicato alla quarta stagione di Kingdom: nelle scorse ore è stata annunciata anche la data di uscita delle prossime puntate dedicate alle vicende di Shin e degli altri personaggi presenti nelle pagine del manga di Yasuhisa Hara.

L'annuncio, condiviso sulle pagine del sito ufficiale dedicato all'anime dello studio Pierrot, fa sapere ai numerosi appassionati di Kingdom che la quarta stagione sarà trasmessa in Giappone a partire dal prossimo 9 aprile. Gli episodi saranno trasmessi sul canale NHK General, continuando a raccontarci la storia di Shin e del regno di Qin. In calce alla notizia è presente un primo poster, incentrato su Sei Kyou, immagine che è stata presentata per la prima volta dopo la conclusione della terza stagione di Kingdom. Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, mentre il manga pubblicato da J-Pop ha da poco pubblicato il volume numero 50.

Non conosciamo ancora i nomi del cast che sarà al lavoro sulle prossime puntate della quarta stagione di Kingdom, serie che ha subito diversi ritardi a causa della pandemia di Coronavirus. In attesa di vedere le prossime battaglie di Shin e gli altri guerrieri di Qin, vi segnaliamo tutti i dettagli della quarta stagione di Kingdom.