Kingdom 4: key visual e data di uscita per l'anime, prenderà il posto di Attack on Titan

Si avvicina il ritorno di Kingdom dopo la terza stagione. L'anime, in mano a Studio Pierrot, si conferma di successo così come il manga. Ambientato nella Cina di diversi secoli fa, l'anime di Kingdom arriverà ad aprile con la quarta stagione.

NHK, l'emittente che trasmetterà i prossimi episodi di Kingdom, ha comunicato la data di uscita precisa e l'orario in cui andrà in onda. Kingdom 4 debutterà domenica 10 aprile alle ore 24:00 secondo il fuso orario giapponese, fascia oraria in cui al momento viene trasmesso Attack on Titan che pertanto lascerà il posto al seinen storico, concludendosi. Oltre a queste informazioni, è stato rivelato anche altro.

È stata infatti mostrata la nuova key visual di Kingdom 4, con i personaggi principali nuovamente pronti per tornare in battaglia in questa guerra cinese. Inoltre, è stato confermato che la theme song e opening della serie sarà "Rei -ray-" di Suiren, un gruppo musicale che ha fatto il suo debutto in Giappone nel 2020 ed è quindi di giovane composizione. A comporre invece l'ending è Haku, cantautore che ha fatto il suo debutto a dicembre 2020 e che si occuperà della canzone "Genyo" (Abbagliante).

Kingdom 4 si concentrerà sugli eventi dell'arco narrativo della coalizione, ispirato a una delle più grandi battaglie della storia cinese.