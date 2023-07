Kingdom 5: ecco la prima key visual per la nuova stagione, che bomba!

La Quinta Stagione di Kingdom arriverà nel 2024 e ieri è stata rilasciata dal sito ufficiale dell'anime una nuova key visual che ritrae l'Unità Hi Shin e non solo.

Sono state pubblicate, infatti, ben 3 character visual che ritraggono i membri dell'Unità Hi Shin: si tratta di Xin, il nostro protagonista e capo della squadra, Qiang Lei esperta di arti marziali e He Liao Diao, la stratega.

La serie adatterà il manga a partire dal capitolo 441, che si trova nel 41° volume, e vedrà Kan Ki, uno dei Sei Grandi Generali del regno di Qin, combattere, alleatosi con il nostro protagonista, nella campagna di Koku You. La quinta stagione uscirà in Giappone nel gennaio del 2024 e sarà trasmessa in streaming da Crunchyroll.

Il seinen storico di Yasuhisa Hara certamente non ha bisogno di presentazioni: vincitore nel 2013 dell'Osamu Tezuka Cultural Prize, ha numeri da record in sol levante, attestandosi sempre nella top vendite da qualche anno a questa parte. Un manga sicuramente atipico che ci racconta una delle grandi ossessioni dell'autore: la storia della Cina, in particolare il periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.). Segue le vicende di un orfano di guerra nello stato di Qin, Xin, che ha l'obiettivo di diventare un importante generale.

Voi siete in hype per la quinta stagione? Vi invitiamo a recuperare quest'opera, perchè si tratta di uno dei capolavori del manga storico. Nell'attesa non perdetevi la grande battaglia che inizia nella preview del primo episodio di Kingdom 4.