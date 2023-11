Kingdom 5: ecco un nuovo poster per l'uscita dell'attesissima stagione

Recentemente è stato pubblicato un nuovo poster per l'imminente uscita della quinta stagione dell'anime Kingdom, il quale si concentrerà sull'adattamento dell'arco narrativo della campagna di Koku You.

Dopo l'annuncio dell'uscita della quinta stagione dell'anime di Kingdom, i fan hanno continuato ad aspettare nuove notizie. Per i pochi che non sanno di che genere di opera stiamo parlando, Kingdom racconta la storia di Shin, un orfano di guerra del Regno del Qin, che insegue il suo sogno di diventare un famoso Generale della Cina mentre infuria la guerra degli stati combattenti.

Insieme alla recente Key Visual rilasciata per Kingdom 5 è arrivato il nuovo poster, il quale raffigura tutti i protagonisti che prenderanno parte alla nuova stagione con qualche anno in più rispetto a quando si sono svolti gli eventi delle stagioni precedenti.

Kingdom è una serie ricca di scene di battaglia adrenaliniche. Gli scontri sono ben animati e realistici, e trasmettono quel senso di cruenta epicità della guerra in quanto caratterizzati da una grande violenza e brutalità. Per chiunque volesse vedere le stagioni precedenti, l'anime è disponibile su Cruchyroll. Per quanto riguarda il manga, l'opera è ancora in pubblicazione e continua ad appassionare milioni di lettori in tutto il mondo.



La prossima stagione di Kingdom farà immergere gli spettatori in nuove storie avvincenti e battaglie mozzafiato. Siamo certi che la serie continuerà a conquistare il pubblico con le sue epiche avventure, e i suoi scontri straordinari.