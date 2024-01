È Kingdom l'anime che valorizza meglio il ruolo delle donne nella storia?

Sfortunatamente, non è sempre facile trovare anime con protagoniste femminili, specie se si tratta di serie shonen o seinen d'azione. Tuttavia,Kingdom si distingue nel panorama anime per aver svolto un grande lavoro con il suo cast femminile, al punto da risultare una delle migliori produzioni al mondo sotto questo punto di vista.

Kingdom è ambientato in un periodo storico nel quale a comandare erano gli uomini: i re, i comandanti e gli altri detentori di posizioni influenti erano quasi tutte figure maschili. Tuttavia, ci sono anche una serie di personaggi femminili che svolgono un ruolo fondamentale nella storia principale dell'anime e nelle gerarchie dei suoi imperi.

Kyou Kai è il braccio destro di Shin. È un'assassina con incredibili capacità di combattimento , capace di affrontare chiunque. Inizia il suo percorso come una semplice assassina in cerca di vendetta e, dopo averla ottenuta, si ritrova a dover cercare un nuovo obiettivo da inseguire. Questo obiettivo lo troverà nell'unità di Shin : diventare lei stessa un generale.

Ka Ryo Ten è l'altro braccio destro di Shin. Nonostante la sua giovane età e la sua umile educazione, è una persona dotata di una sorprendente capacità intellettuale e di un talento innato per la strategia di combattimento . Nonostante all'inizio sia più simile a una mascotte, il personaggio cresce, stupito dal coraggio di Shin e dal legame che lo unisce alla sua unità. Ka Ryo Ten decide presto di diventare una stratega all'altezza di ogni situazione.

Ka Rin è una delle figure femminili più importanti di Kingdom fin dall'inizio dell'anime. La sua prima apparizione di spessore avviene durante la guerra di coalizione con l'esercito Qin. Si afferma rapidamente come un comandante dotato di grande istinto in battaglia e di un potenziale fisico che non invidia assolutamente quello di un uomo. Anche se la guerra di coalizione finisce per rivelarsi un fallimento, i suoi grandi movimenti militari finiscono per farle guadagnare promozioni e un potere che pochissime donne potrebbero sognare di possedere in un periodo storico del genere.

Attualmente, sta andando in onda Kingdom 5, del quale qui trovate il trailer e nonostante il manga non sia ancora terminato, questa opera sta continuando ad appassionare i fan in tutto il mondo. E per voi? Quali altri personaggi femminili sono stati valorizzati nell'anime di Kingdom?